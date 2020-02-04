"Били током, душили полотенцем и противогазом": ЕСПЧ обязал РФ выплатить 29 гражданам компенсацию за пытки в полиции

Россияне в своих исках рассказали о разнообразных пытках, которые против них применили силовики.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию суммарно 29 гражданам, которые жаловались на пытки в полиции и других органах системы МВД.

Как сообщает "Настоящее время", три соответствующих решения были вынесены ЕСПЧ. Суд признал нарушение со стороны властей РФ ст. 3 Европейской конвенции о запрете пыток. В сумме Россия должна выплатить более 835 тысяч евро.

Как отмечается, 14 человек рассказали о пытках электрическим током, шесть - об удушении полиэтиленовым пакетом, двое - противогазом. Остальные заявители рассказали о побоях и других пытках. Кроме того, нескольким задержанным угрожали изнасилованием со стороны силовиков и обещаниями пытать их семьи.

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Так, житель Астраханской области пожаловался на избиение током по мокрой голове. По его словам, так полицейские требовали от него признаться в убийстве. Житель Татарстана сообщил, что сотрудники полиции наносили ему удары током в зубы, в область половых органов и живот. Кроме того, мужчину заковали в наручники и подвесили на перекладине, прижав его голову к ногам. Заявитель из Дагестана в своей жалобе указал, что его вывезли в лес и били электрошокером - таким образом велся допрос. В результате он признался в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования и в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В СИЗО у него диагностировали многочисленные кровоподтеки и гематомы, но следователи не нашли оснований для уголовного преследования сотрудников полиции.

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Другие заявители рассказали о том, что их душили полотенцем, били бутылками с водой и резиновыми дубинками, пытали током со связанными ногами, в том числе в области гениталий.

Жалобы на пытки со стороны российских силовиков поступили также из Воронежа, Санкт-Петербурга, Орловской области, Оренбурга и других регионов России.

Как сообщал УНИАН, ранее ЕСПЧ признал вину российских властей за похищение и гибель 20 жителей Кавказа.