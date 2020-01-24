Два извращенца в России снимали порно с подростками

Подозреваемые задержаны.

В российском Красноярске два местных жителя попались на изготовлении порно со школьницами.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на управление Следственного комитета России.

Читайте такжеРоссийские школьники устроили показ порно в ТРЦОтмечается, что двое мужчин 38 и 47 лет осенью прошлого года снимали порно в коттедже и квартире с участием подростков. Младшей из потерпевших было 15 лет.

На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»). Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

«Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенных обысков изъята видеоаппаратура, компьютеры, сотовые телефоны и иная техника, имеющая важное значение для расследования уголовного дела. Следствие рассматривает иные эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовных дел», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в России пересмотрят дело женщины-трансгендера, осужденной за порно в соцсетях.