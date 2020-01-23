В России пересмотрят дело женщины-трансгендера, осужденной за порно в соцсетях

Ее признали виновной в ноябре 2019 года.

Брянский областной суд вернул на пересмотр дело трансгендерной женщины по имени Мишель, осужденной на три года за распространение порнографических рисунков.

Читайте такжеВ Москве арестанта-трансгендера не приняли ни в мужское, ни в женское СИЗОКак пишет Сноб, суд огласил решение по апелляционной жалобе адвокатов Мишель, она участвовала в заседании по видеосвязи. Решение суда отменило приговор Мишель и вернуло его в суд первой инстанции. Осужденную также освободили из СИЗО.

Активисты просят не называть настоящее имя Мишель ради ее безопасности. Ее признали виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних в ноябре 2019 года. Поводом для уголовного дела стали несколько рисунков из манги (японское произведение, похожее на комикс) с изображением обнаженных персонажей. Мишель выложила их на своей странице во «ВКонтакте», экспертиза признала, что на них нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

До рассмотрения апелляции на приговор Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. Если бы суд не удовлетворил жалобу, Мишель могла бы попасть в мужскую колонию – женщина не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, в котором записана как мужчина.

Ранее УНИАН сообщал, что женщину-трансгендера Мишель решили посадить в мужскую колонию.