Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру, а потом залил ее тело бетоном
В Красноярском крае (Россия) арестовали 35-летнего местного жителя за совершенное 9 лет назад изнасилование и убийство родной сестры.
Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
В ходе следствия по делу об исчезновении 14-летней жительницы Березовки правоохранители получили доказательства причастности к преступлению 35-летнего брата девочки.
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По предварительной информации, в июне 2010 года девушка распивала спиртные напитки рядом с домом своего 25-летнего брата. Позже оба зашли в дом, где мужчина сначала изнасиловал, а потом перемотал скотчем ее тело. Вскоре злоумышленник выкопал яму глубиной около 2 метров и спрятал тело. Через некоторое время он залил яму бетоном.
В ходе допроса обвиняемый сначала говорил, что спрятал тело в торфяниках за селом. Но во время обследования мест следователи с помощью георадара получили правдивые данные, где захоронено тело. Останки девушки обнаружили во время раскопок.
Сейчас обвиняемый задержан. Следствие продолжается.
Как сообщал УНИАН, патриарх Кирилл объяснил россиянам, что семейно-бытовое насилие пришло из-за границы.
«Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», - добавил предстоятель Русской православной церкви.