"Про страну вообще ни слова": Жириновский предложил сократить и изменить гимн РФ

Содержание российского гимна Жириновский назвал "не самым удачным".

Одиозный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает сократить и внести изменения в гимн РФ.

Как сообщает kp.ru, об этом он заявил по время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ.

По его словам, шесть куплетов для исполнения и прослушивания – слишком много. Их число он предложил сократить до трех.

"Оставить три куплета и припев четвертым. Пусть комитет Госдумы по культуре этим займется", - заявил Жириновский.

В качестве главного аргумента он привел сложность запоминания текста гимна. По его мнению, с этим могут возникнуть сложности у пожилых людей, а также у женщин и детей.

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По информации ТАСС, Жириновскому также не понравилось содержание гимна - его он назвал "не самым удачным". "Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано", - считает лидер ЛДПР.

СМИ отмечают, что Жириновский не стал первым, кто предложил внести изменения в гимн РФ. Ранее похожую идею озвучил музыкант Юрий Лоза, который заявил, что современный гимн "не поется".

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