Скандальный российский шоумен Барецкий заявил, что Грета Тунберг – его дочь (видео)

По его словам, он не сомневается в этом, потому что Грета на него похожа.

Скандальный российский шоумен Стас Барецкий заявил, что известная шведская активистка Грета Тунберг является его дочерью.

Читайте такжеЭко-активистка Тунберг с иронией ответила на насмешки Трампа по поводу присвоения ей звания "Человека года"В сети опубликовано его соответствующее видеообращение.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостью: шведская активистка, школьница Грета Тунберг является моей дочерью. В конце 90-х годов я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чем речь. Она мне нравилась. Я ее боготворил на тот момент. Мне было все равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребенка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей, что она дура. Все сошло на нет. Тут недавно она мне позвонила и сообщила, что вот эта Грета – твоя дочь. Я в этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. И с матерью она – одно лицо», – заявил Барецкий.

Ранее УНИАН сообщал, как президент США Трамп назвал глупым признание Греты Тунберг «Человеком года».