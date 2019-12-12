"Расслабься, Грета": Трамп назвал глупым признание Греты Тунберг "Человеком года"

По мнению президента США, Грете не помешает поработать над проблемой управления гневом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «Человеком года».

Читайте такжеВсе из-за Греты Тунберг: британский словарь Collins назвал слово года-2019Свое мнение Трамп выразил в микроблоге Twitter.

«Так глупо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!» – написал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что 16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал звание «Человек года».