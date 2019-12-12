"Расслабься, Грета": Трамп назвал глупым признание Греты Тунберг "Человеком года"
17:37, 12 декабря 2019Мир
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По мнению президента США, Грете не помешает поработать над проблемой управления гневом.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал выбор американского журнала Time, который признал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «Человеком года».
Читайте такжеВсе из-за Греты Тунберг: британский словарь Collins назвал слово года-2019Свое мнение Трамп выразил в микроблоге Twitter.
«Так глупо. Грета должна работать над своей проблемой управления гневом, а затем пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!» – написал Трамп.
Ранее УНИАН сообщал, что 16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал звание «Человек года».
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