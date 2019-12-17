"Путин – хубло?": российские "Ведомости" вышли с фото Зеленского и рекламой Hublot на первой полосе

Владелец газеты уверяет, что это совпадение.

Российская газета «Ведомости» 17 декабря вышла со статьей о президенте Украине Владимире Зеленском и рекламой часов Hublot на первой полосе.

Об этом пишет Meduza.

Читайте также"Путин – Hublot?": росТВ вырезало из сериала "Слуга народа" шутку о президенте РФОтмечается, что неделю назад российский телеканал ТНТ начал и почти сразу прекратил показывать сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. При этом из первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине: когда герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирает часы, премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»), отмечая, что их носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: «Путин – хубло?».

Владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев заявил, что газета не управляет рекламой, которая выходит на страницах издания: «Да, рекламодатель всегда говорит, на какой полосе он хочет рекламу. Но они (компания Hublot) не могли знать о том, что будет размещено на полосе. А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено».

Ранее УНИАН сообщал, двойник Зеленского сыграет президента Украины в российской комедии.