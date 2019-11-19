Двойник Зеленского сыграет президента Украины в российской комедии (видео)

Как будет называться кинопроект и когда начнутся съемки, пока неизвестно.

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабоев заявил, что сыграет президента Украины в российском комедийном фильме. Читайте такжеРосСМИ отыскали двойника Зеленского, замеченного в метро (фото, видео) Об этом 19 ноября сообщил Mash. "Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль", - рассказал мужчина. "Теперь Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт", - говорится в сообщении Mash. Напомним, в августе 2019 года в вагоне московского метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Это был Умид Исабоев.

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