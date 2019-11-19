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Двойник Зеленского сыграет президента Украины в российской комедии (видео)

11:35, 19 ноября 2019
Курьёзы
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Об этом 19 ноября сообщил Mash. "Известный продюсер предлагает контракт. Комедийный фильм, главная роль", - рассказал мужчина.

"Теперь Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт", - говорится в сообщении Mash.

Напомним, в августе 2019 года в вагоне московского метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. Это был Умид Исабоев.

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Теги: #курьезы#Владимир Зеленский