Продержался один день: российский канал ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после шутки о Путине

11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах РФ, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передают "Ведомости", первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

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Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой – «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель ТНТ заявил российским журналистам, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире. «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», – утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (принадлежит запрещенному в Украине «Яндексу»).

По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. Однако вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале на этой платформе не было.

11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах РФ, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как «хубло». Герой Зеленского удивляется: «Путин – Хубло?».