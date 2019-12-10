В российской социальной рекламе ветеранов спутали с "ветеринарами"

В инциденте виновата рекламная компания-субподрядчик, размещавшая рекламу.

На электронных щитах в российском городе Орел запустили социальную рекламу с грубой ошибкой. Реклама посвящена заботе о ветеранах. Тем не менее, текст на экране гласит, что в заботе нуждаются не ветераны, а «ветеринары».

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Фото с электронного табло опубликовал местный сайт Infoorel.ru. Сообщается, что рекламу заказала организация «Волонтеры победы».

Журналисты не знают, сколько еще электронных табло в городе призвали горожан заботиться о ветеринарах. Отмечается, что обычно рекламу на такие табло загружают с одного носителя.

Координатор орловского отделения организации «Волонтеры Победы» сообщил журналистам Znak.com, что в инциденте виновата рекламная компания-субподрядчик, размещавшая рекламу.

«Эта социальная реклама была запущена по всей стране. В нашей области заказ разместил Центр молодежи „Полет“, а выполняла его фирма „Четыре сезона“. Накануне стало известно, что реклама размещена с ошибкой. Выяснилось, что дизайнер организации зачем-то открыл уже готовый макет и внес эти изменения. Фирма признала свою ошибку и готовит заявление. Все уже исправили», — сообщил собеседник.

Ранее в России на баннере соцрекламы изобразили гитлеровский бомбардировщик Heinkel He 111 времен Второй мировой войны.