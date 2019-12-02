"Изолировать, как и больных чумой": в Госдуме предлагают сажать россиян за употребление наркотиков

Депутат Госдумы отметил, что наркоманы, «которых сегодня миллионы, являются основными распространителями чумы XXI века»

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете.

Об этом передает «Лента.ru» из зала заседаний.

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Нилов отметил, что наркоманы, «которых сегодня миллионы, являются основными распространителями чумы XXI века». Их надо изолировать, «как и больных чумой», полагает депутат.

Владимир Тодоров в ответ на выступление депутата заявил, что сажать наркопотребителей, особенно тех, кто использует наркотики для рекреационных целей, бессмысленно: «Бороться надо не со следствием, а с причиной. Причина — доступность продажи, которая напрямую исходит из легкости производства. Бороться надо с производителями и крупными продавцами, а не с потребителями».

Кроме того, по словам Тодорова, бороться надо с поставщиками сырья, которое в основном поступает в Россию из Китая.

«Преступление в изготовлении наркотика — это уголовная статья. В покупке — это финансирование вот этой гидры, которую мы считаем приравненной к террористической организации. Изготовление, покупка, может быть, кража, реализация продукции — это все уголовные преступления. Так почему человек, который сознательно на протяжении долго времени этим занимается, не уголовник?» — рассуждал Нилов.

Он отметил, что наркоманы, которые отказались от лечения, не должны сидеть в колониях, но должны быть «максимально изолированы» от наркотиков.

Ранее 2 декабря Нилов заявил, что продавцов наркотиков, в том числе площадку Hydra, в России необходимо приравнять к террористам, а наркомафию и наркобаронов признать самой большой угрозой для страны. Он также предложил сделать уголовно наказуемой пропаганду наркотиков. По словам Нилова, необходимо создать условия максимальной изоляции, чтобы из даркнета «никак не могли поступать наркотики».