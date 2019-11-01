У зарезавшего мальчика в детсаду России были видения и приступы белой горячки

По словам знакомых убийцы, он недавно лечился в психиатрическом отделении.

У подозреваемого в убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре России 36-летнего Дениса Поздеева последние годы были проблемы с алкоголем и трудоустройством.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеВскрылись жуткие подробности об убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в России (фото, видео)По словам одного из знакомых преступника, четыре года назад его уволили с работы, с тех пор он не мог никуда устроиться и начал активно пить.

«Недавно лежал в психиатрическом отделении. На волне алкоголизма, так сказать, белочку поймал. Ему стало казаться, что за ним бегает какое-то мифическое существо – вроде минотавр. Пытался покончить с собой», – сказал источник, отметив, что у матери подозреваемого также проблемы с алкоголем, «это генетическое».

Еще один знакомый Поздеева рассказал, что приступы белой горячки были у него неоднократно. Некоторые перестали с ним общаться из-за пристрастия к спиртному: «Рассказывали, что весь диалог с ним сводился к тому, что он предлагал выпить или занимал денег».

Он добавил, что за два года Поздеев стал хуже выглядеть, «опустился».

Бывший коллега нападавшего Сергей Канев упомянул, что пять лет назад они вместе работали электриками на электростанции. Тогда Поздеев не пил, увлекался футболом и музыкой.

Еще один знакомый описал Поздеева как спокойного и неагрессивного человека. При этом он был «довольно отстраненным от жизни человеком», не пользовался мобильным телефоном и не любил читать.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 октября Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения ворвался в детсад во время тихого часа и зарезал мальчика, который скончался на месте. На допросе задержанный заявил, что убить ребенка ему надо было, чтобы исполнить «заклинание», обещавшее ему «вечную и богатую жизнь».