В России отец зверски зарезал 5-летнего сына (фото)

От полученных травм мальчик скончался.

По подозрению в убийстве малолетнего задержан 42-летний житель российского Барнаула.

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Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, передают vesti22.tv.

Выяснилось, что утром 25 сентября, находясь в своем доме, подозреваемый нанёс не менее четырёх ножевых ударов в грудную клетку и живот своему 5-летнему сыну.

От полученных травм мальчик скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мужчина задержан, следователи проводят необходимые следственные действия и выясняют мотив убийства. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика.