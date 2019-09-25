цей матеріал доступний українською

В России отец зверски зарезал 5-летнего сына (фото)

11:08, 25 сентября 2019
Русский міръ
566 0
На кадрах, отснятых правоохранителями на месте преступления, можно увидеть окровавленное одеяло / Скриншот

Читайте такжеВ России школьники зверски убили двух мужчин

Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, передают vesti22.tv.

Выяснилось, что утром 25 сентября, находясь в своем доме, подозреваемый нанёс не менее четырёх ножевых ударов в грудную клетку и живот своему 5-летнему сыну.

От полученных травм мальчик скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мужчина задержан, следователи проводят необходимые следственные действия и выясняют мотив убийства. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее в российском Железногорске 39-летний мужчина похитил, изнасиловал и убил семилетнего мальчика. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#убийство