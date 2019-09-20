Шедшего "изгонять Путина" шамана-"экзорциста" отправили в психбольницу – росСМИ
Шаман из Якутии Александр Габышев, который шел пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента РФ Владимира Путина, доставлен в психбольницу.
Об этом изданию FlashSiberia сообщили в министерстве здравоохранения Якутии.
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Как сообщалось, накануне Габышев был задержан в Бурятии и доставлен в Якутию «в рамках разыскных мероприятий».
«Габышев был сегодня направлен в республиканскую психиатрическую больницу (...) данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия», – сообщили FlashSiberia в министерстве.
Как пояснили в ведомстве, психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни.
«Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», – добавили в министерстве.
Шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.
«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Изгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.
На данный момент нет официального подтверждения информации о задержании Габышева.