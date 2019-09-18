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В российской церкви после пожара исчезли дорогостоящие бриллианты

16:32, 18 сентября 2019
Русский міръ
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Оклад иконы содержал драгоценные камни на 24 карата / фото: Ura.news

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Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что бриллиантами был инкрустирован оклад иконы Казанской Божией матери.

Собеседник агентства отметил, что на следующей неделе в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах.

«Остается вопрос - могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни», - сказал он.

Оклад иконы содержал драгоценные камни на 24 карата, они оцениваются на сумму не менее 24 миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, в Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника с ножом.

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Теги: #Россия#церковь