В российской церкви после пожара исчезли дорогостоящие бриллианты

Бриллиантами был инкрустирован оклад иконы Казанской Божией матери.

В селе Чимеево Курганской области Российской Федерации после пожара в монастыре исчезли бриллианты на миллионы рублей.

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Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что бриллиантами был инкрустирован оклад иконы Казанской Божией матери.

Собеседник агентства отметил, что на следующей неделе в регион приедет следователь, который специализируется на сгоревших храмах.

«Остается вопрос - могли ли при температуре горения деревянного здания сгореть драгоценные камни», - сказал он.

Оклад иконы содержал драгоценные камни на 24 карата, они оцениваются на сумму не менее 24 миллионов рублей.

Как сообщал УНИАН, в Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника с ножом.