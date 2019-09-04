В Сочи тяжелобольного, дом которого снесли из-за Олимпиады, выбросили на матрасе под двери
В Сочи судебные исполнители вынесли с матрасом на улицу тяжелобольного местного жителя, поскольку тот не смог покинуть пансионат.
Об этом пишут местные СМИ.
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Пансионат россиянину предоставили в 2011 году, куда заселяли людей, чьи дома подлежали сносу для проведения Олимпийских игр.
Впрочем, пансионат решили продать, а супруги были его последними жителями.
Судебные исполнители вынесли мужчину в отсутствии жены на матрасе на улицу, не дав забрать с собой личные вещи и лекарства, а двери пансионата опечатали. Накануне россиянину звонили с требованием покинуть помещение, однако тот отвечал, что из-за болезни не может встать с кровати.
Инициатором иска оказалась администрация Сочи. При этом в исполнительном листе суд не указал, куда именно переселят супруг, поэтому их просто выгнали на улицу.
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