Для "создания общества нового типа": Госдума РФ исследует воскрешение и клонирование

Максимальная цена исследования составит 8,97 миллиона рублей.

Аппарат Государственной Думы России разместил заказ на исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом пишут Открытые медиа со ссылкой на документы объявленной закупки.

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Отмечается, что заказчиков интересует использование технологии редактирования генома для «создания общества нового типа». Подрядчик должен будет предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий «как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии».

В техническом задании указывается, что это должно помочь исправить плачевную демографическую ситуацию в России и способствовать «созданию общества нового типа».

«Провести анализ воздействия (в том числе и перспективных) вспомогательных репродуктивных технологий (клонирования, криогенного воскрешения, суррогатного материнства нового поколения и так далее) как факторов кризиса идентичности личности. Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве», – говорится в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в России придумали правила контактирования ученых с иностранными коллегами.