"Окно как дуршлаг": в России "снайпер" два дня терроризировал жителей многоэтажки

Стрелку удалось практически насквозь пробить стеклопакеты.

Жители одного из многоквартирных домов на Кутузовской улице в подмосковном Одинцово пожаловались в полицию на неизвестного «снайпера», который в течение двух дней обстреливал окна их квартир.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По информации издания, неизвестный стрелял по окнам квартир на 12-м, 14-м и 16-м этажах здания. Стрелок, делая несколько выстрелов по одним и тем же окнам, практически насквозь пробил стеклопакеты.

«Наше стекло выглядит теперь как дуршлаг. Мы решили узнать у соседей, только ли мы одни стали жертвами стрелка. Оказалось, что такие же следы есть в квартирах на 12-м и 16-м этажах. На нашем, 14-м, стреляли только в нашу квартиру», — рассказала изданию одна из местных жительниц.

Владельцы пострадавших квартир написали заявления в полицию.

«Страшно стало подходить к окну, никогда не знаешь, что у таких идиотов на уме. А уж открывать окна еще страшнее», - добавила женщина.

По словам жильцов, полиция уже начала проверку по их обращению.

Как сообщал УНИАН, на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева мужчина открыл стрельбу с балкона.