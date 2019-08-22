Половина россиян не знает, как выглядит флаг РФ

При этом по мнению 53 процентов россиян, незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах».

Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии Дня государственного флага, который отмечается 22 августа.

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Отмечается, что 37 процентов жителей страны правильно назвали цвета триколора, но перепутали их порядок. 9 процентов ошиблись во всем - и в цветах, и в порядке. Четыре процента опрошенных признались, что не могут ответить на вопрос.

Чаще других без ошибок российский флаг описали россияне в возрасте 18-24 лет (72 процента), а также респонденты с высшим образованием (55 процентов). Допускали ошибки или признавались в незнании люди старше 60 лет (64 процента), а также обладатели среднего образования (60 процентов).

При этом по мнению 53 процентов россиян, незнание государственной символики «недопустимо ни при каких обстоятельствах», а «нормальным» это сочли только шесть процентов. 84 процента россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде флага страны.