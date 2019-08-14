Появилось видео роскошного дворца экс-министра РФ, похитившего миллиарды рублей

На видео попала гостиная в четырехэтажном «Версальском замке» чиновника на Рублевке и ванная комната в квартире в центре Москвы.

В сети появилось видео из арестованного дворца бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 11 миллиардов рублей.

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Соответствующее видео опубликовано в среду, 14 августа, в телеграм-канале «Пресс-хата».

На видео попала роскошная гостиная в четырехэтажном «Версальском замке» чиновника на Рублевке и украшенная мозаикой ванная комната в семикомнатной квартире в центре Москвы.

«За кадром осталась коллекция дорогих картин и антикварная мебель. Имущество арестовано и, вероятно, уйдет с молотка после приговора», - отмечается в подписи к видео.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа и 3 января 2019 года экстрадировали в Россию.

Как сообщал УНИАН, у начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина в ходе обысков на трех квартирах была обнаружена и изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей. Эта сумма на три миллиарда больше, чем предыдущий «рекорд» в делах о взяточничестве - найденные у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.