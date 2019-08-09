В России произошел выброс радиации, ограничено движение морем

Сигнал о закрытии залива был передан на все корабли и суда, которые работают в Белом и Баренцевом морях.

В российском городе Северодвинск (Архангельская область) после взрыва на военном полигоне с испытания баллистических ракет, было зафиксировано повышение радиационного фона.

Как сообщает «Интерфакс», в 11:50 по московскому времени датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона.

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Газета «Фонтанка» со ссылкой на начальника отдела обеспечения судоходства Михаила Цветкова сообщила, что район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания. Решение было принято администрацией морских портов западной Арктики, пишет UA.news.

Сигнал о закрытии залива был передан на все корабли и суда, которые работают в Белом и Баренцевом морях. По словам заместителя капитана морского порта Архангельск Сергея Козуба, акватория была закрыта по требованию Министерства обороны России.

Эксперты, которых опросило издание, предположили, что судно-носитель ракеты с жидкостным двигателем, которая проходила испытания, после взрыва и пожара на борту могло затонуть. По их словам, компоненты ракетного топлива, попавшие в воду, могут привести к экологической катастрофе.

Как сообщалось, 8 августа в Архангельской области Российской Федерации на территории воинской части произошел пожар. По последним данным Минобороны РФ, в результате инцидента погибли двое специалистов, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано и радиационный фон вблизи места взрыва и пожара, в норме.