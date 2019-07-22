"Нельзя переть против украинцев": российский канал вырезал из голливудского фильма "нежелательную" фразу (видео)
15:23, 22 июля 2019Русский міръ
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В оригинале персонаж говорил: «Если что-то я и знаю, это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и долбаных украинцев», но телеканал решил оставить только природу и тещу.
СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски» с фразой про украинцев
Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски» с фразой про украинцев.
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В оригинале персонаж говорил: «Если что-то я и знаю, это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и долбаных украинцев», но телеканал решил оставить только природу и тещу.
Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге дагестанец порезал ножом двух глухонемых украинцев за молчание.
Дагестанца разозлило то, что глухонемые украинцы не ответили на его вопрос «Вы выходите?».
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