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"Нельзя переть против украинцев": российский канал вырезал из голливудского фильма "нежелательную" фразу (видео)

15:23, 22 июля 2019
Русский міръ
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В оригинале персонаж говорил: «Если что-то я и знаю, это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и долбаных украинцев», но телеканал решил оставить только природу и тещу.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге дагестанец порезал ножом двух глухонемых украинцев за молчание.

Дагестанца разозлило то, что глухонемые украинцы не ответили на его вопрос «Вы выходите?».

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Теги: #Россия#украинцы