В России копы штурмом взяли авто нетрезвой женщины с детьми в салоне (видео)
07:30, 06 июля 2019Русский міръ
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Водитель автомобиля на полной скорости пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов.
Женщина напала на полицейских и нанесла одному из них травмы / скриншот
В России правоохранители штурмом взяли автомобиль женщины, которая гоняла навеселе с детьми в салоне.
Об этом говорится в сюжете ДжеДАІ.
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Отмечается, что нетрезвая женщина на полной скорости пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов. После того, как автомобиль остановили, женщина напала на полицейских и нанесла одному из них травмы.
В России задержали нетрезвую женщину-водителя с детьми в салоне
Как сообщал УНИАН, в Саратове (Россия) водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП водитель был госпитализирован.
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