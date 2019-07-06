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В России копы штурмом взяли авто нетрезвой женщины с детьми в салоне (видео)

07:30, 06 июля 2019
Русский міръ
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Женщина напала на полицейских и нанесла одному из них травмы / скриншот

Об этом говорится в сюжете ДжеДАІ.

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Отмечается, что нетрезвая женщина на полной скорости пыталась скрыться от сотрудников правоохранительных органов. После того, как автомобиль остановили, женщина напала на полицейских и нанесла одному из них травмы.

Как сообщал УНИАН, в Саратове (Россия) водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП водитель был госпитализирован.

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Теги: #Россия#ДТП