Коллапс в "Шереметьево": за последние два дня пассажиры не получили девять тысяч сумок и чемоданов

Коллапс спровоцирован дождями и отказом багажной ленты.

В российском аэропорту «Шереметьево» в эти выходные возникли сложности с обработкой багажа, в результате чего около 9 тысяч единиц багажа не было доставлено своим владельцам.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не отправлено по назначению», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России самолет с 30 детьми на борту экстренно сел из-за разгерметизации

Из-за этого багаж досылается вслед пассажирам на следующих рейсах. По данным газеты, коллапс спровоцирован дождями и отказом багажной ленты.

"Возможно, это произошло из-за сильного дождя, что привело к затоплению летного поля в пятницу, 28 июня, говорит один из собеседников. Хотя серьезных задержек и отмен рейсов дожди не вызвали. Также в воскресенье в южном терминальном комплексе "Шереметьево" (терминалы D, E и F) сломалась автоматическая система обработки багажа (прежде всего багажная лента, которая забирает багаж), добавляет он", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, подъезд к московскому аэропорту Шереметьево затопило из-за дождей.