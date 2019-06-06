Россиянам будут продавать еду в долг

По данным соцопроса «Ромира», почти четверть россиян экономит на еде.

Российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Карта позволит потребителям делать покупки в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом.

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Как сообщают «Ведомости», соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Оформляться такие карты будут во всех супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.

Виртуальная карта «Перекрестка» будет работать только для бесконтактной оплаты в супермаркетах этой сети, расплатиться ей в других магазинах будет нельзя.

Главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич отметила, что карта рассрочки – это «рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом».

На вопрос, зачем покупателям с высоким кредитным рейтингом покупать продукты в долг, представитель ритейлера ответил: «При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)».

По его словам, это позволяет поддержать спрос на товары повседневного спроса.

По данным исследования «Ромира», опубликованного в конце мая, за последний год число россиян, которые ни на чем не экономят, сократилось до 17% и вернулось к уровням двухлетней давности. Доля экономящих увеличилось до 83%. Почти четверть опрошенных «Ромиром» (24%) заявили об экономии на еде; с прошлого года доля таких респондентов увеличилась с 17%.

Напомним, в прошлом году ролик, в котором жители российского Саратова борются за тележку с просроченными товарами из супермаркета, обрел большую популярность в сети.