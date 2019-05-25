Уровень доверия россиян к Путину упал до рекордно низкого уровня - опрос

Согласно результатам опроса, «решение важных государственных вопросов доверили бы» Путину 31,7 процента опрошенных.

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Об этом пишет DW, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 24 мая.

Индекс доверия к Путину за последний год упал с 45 до 25 процентов.

Согласно результатам опроса, «решение важных государственных вопросов доверили бы» Путину 31,7 процента опрошенных.

Как утверждают российские СМИ, этот показатель стал минимальным с 2006 года, когда Центр начал публиковать на своем сайте данные опросов.

В марте 2015 года, когда рейтинг доверия к Путину поднялся до 65 процентов, гендиректор социологического центра Валерий Федоров говорил, что самый низкий показатель - 45% - был достигнут в марте 2005 года.

В мае 2018 года утвердительно на вопрос о доверии Путину «решения важных государственных вопросов» ответили 47,4 процента респондентов. С тех пор рейтинг доверия президенту с небольшими колебаниями постепенно снижался.

В то же время на вопрос о недоверии Путину утвердительно ответили только 6,6 процента опрошенных. Этот показатель в мае 2018 года был равен 2,3 процента и с некоторыми колебаниями постепенно рос.