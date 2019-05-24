Российского пропагандиста вызвали на дуэль из-за «бесов»

Поводом для этого стали заявления Соловьева в эфире «Вести FM», когда он назвал «бесами» и «чертями» протестующих против строительства храма в екатеринбургском сквере.

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев разместил на ресурсе «Яндекс.Дзен» открытое письмо, в котором вызывает пропагандиста Владимира Соловьева на дуэль.

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Поводом для этого стали заявления Соловьева в эфире «Вести FM», когда он назвал «бесами» и «чертями» протестующих против строительства храма в екатеринбургском сквере. Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы «вас, чертей, гонять».

Об этом сообщает РБК. Как пишет Гурьев, Соловьев оскорбил не только жителей Екатеринбурга, но и «все остальное уважающее себя общество».

По словам журналиста, Соловьев позволил себе подобное потому, что «как говорил единомышленник генерал Росгвардии Золотов», ему «никто никогда не давал крепко по з***ду».

Он призвал Соловьева выбрать формат встречи: «на ринге, на татами, на чем угодно».

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты рассказали о роскошной жизни топ-пропагандистов Кремля.