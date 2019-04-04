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Пни ближнего своего: в России врач скорой проверил состояние пациента ногой (видео)

15:14, 04 апреля 2019
Русский міръ
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Медика уволили / скриншот

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Амурская правда», который опубликовал ролик с места происшествия.

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Отмечается, что инцидент произошел в Благовещенске. Врач переступил через лежащего на земле мужчину и потрогал ногой голову, чтобы проверить, жив ли он. Это попало на видео, после чего медика уволили.

Пациент оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, его положили на носилки и увезли в наркологическое отделение.

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области уточнили, что от лечения он отказался и из больницы ушел.

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Теги: #Россия#медики