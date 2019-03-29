В России юриста приговорили к двум годам за репост текста Бабченко в Telegram

Это первый в России случай, когда репост в Telegram становится поводом для возбуждения уголовного дела.

Суд в Приморском крае (Россия) приговорил к двум годам условно юриста Дмитрия Третьякова после репоста им в мессенджере Telegram текста журналиста Аркадия Бабченко, проживающего в Украине.

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Это первый случай осуждения за репост в Telegram, сообщила организация "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина.

"Обвиняемого за репост в Telegram Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно и освободили в зале суда", - сообщил Валиулин.

Кроме двух лет условно Третьяков получил и запрет на участие в каких-либо организациях на этот же срок. Отмечается также, что обвинение просило приговорить его к двум годам реального заключения.

Это первый в России случай, когда репост в Telegram становится поводом для возбуждения уголовного дела.

"Сегодняшнее решение - это однозначно не конец. На следующей неделе мы подадим жалобу на приговор", - рассказал Валиулин. Он также отметил, что в отношении Аркадия Бабченко из-за поста ведется проверка, но "ее результатов до сих пор нет".

В 2017 году Дмитрий Третьяков репостнул в чат сторонников оппозиционера Алексея Навального запись с канала журналиста, проживающего в Украине, Аркадия Бабченко, в которой тот рассуждал о митингах в России.

Как сообщал УНИАН, ранее Telegram разрешил удалять личную переписку у себя и собеседников.