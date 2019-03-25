Telegram разрешил удалять личную переписку у себя и собеседников

Ранее пользователи могли удалять только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов.

Мессенджер Telegram разрешил пользователям удалять личную переписку без срока давности как у себя, так и у собеседников.

Об этом в воскресенье в своем канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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"С сегодняшнего дня (с воскресенья, 24 марта, - ред.) мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите", - написал Павел Дуров.

Ранее удалить можно было только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов.

Дуров также указал, что разработчики принимали во внимание обеспокоенность пользователей возможными злоупотреблениями новой функцией и сохранностью своей переписки.

"Мы тщательно обдумали эту проблему, но считаем, что преимущество контроля над своими следами в цифровом пространстве важнее", - написал Дуров.

Как сообщал УНИАН, 14 марта основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что за последние 24 часа в приложении зарегистрировались свыше 3 млн пользователей. При этом обычно ежедневный прирост Telegram составляет в среднем 300 тыс. пользователей, а ежемесячный - около 9 млн. Причины такого роста Дуров не назвал, однако это может быть связано с техническим сбоем в работе Facebook и Instagram, происшедшим вечером 13 марта.