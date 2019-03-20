Работала стахановскими темпами: в России госпитализировали порнозвезду Елену Беркову (фото)

Здоровье звезды фильмов для взрослых ухудшилось из-за тяжёлого графика работы.

Известную российскую порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали. Здоровье звезды фильмов для взрослых ухудшилось из-за тяжёлого графика работы.

Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, вчера вечером женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

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«Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голодовками, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», - рассказала порталу Ирина Соловьева, пациентка клиники.

По словам очевидцев, рядом с палатой Берковой постоянно дежурит некий накаченный мужчина, который скорее всего и вызвал скорую помощь порнозвезде.

«На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием», - продолжает женщина.

Пиар-директор светской львицы Максим Клименко не стал раскрывать причину, по которой Беркова обратилась в больницу. По его словам, сейчас идет полное обследование организма актрисы. Представитель Елены уверяет, фанатам не стоит беспокоиться за знаменитость.

Отмечается, что, возможно, здоровье Берковой ухудшилось из-за тяжёлого графика работы. Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova». Также женщина несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым.

«Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул!», - заявил Стоянов на своей страничке в Instagram.