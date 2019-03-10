Стало известно, какие видео ищут украинки на PornHub

В целом по миру самой популярной категорией порно у женщин является лесбийское видео.

Из всех жанров видео на крупнейшем порносайте мира PornHub жительницы Украины предпочитают смотреть "русское порно".

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала PornHub, проведенного по заказу издания Mashable к Международному женскому дню 8 марта.

Также популярностью среди украинок пользуются такие запросы, как фистинг и хентай.

Хентай также оказался самым популярным жанром порно у жительниц Беларуси, Казахстана и России.

В целом по миру самой популярной категорией порно у женщин является лесбийское видео.

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Согласно прошлогоднему исследованию PornHub, порно с лесбиянками на 151 процент популярнее среди женщин, чем среди мужчин.

В этом году оно оказалось самым любимым жанром у пользовательниц из Северной Америки, Австралии, и большинства стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в числе предпочтений жительниц США - межрасовое порно. Бразильянки чаще других женщин искали видео с трансгендерами, мексиканки - стриптиз.

Стоит также добавить, что Украина вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 71% женского трафика Pornhub.

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший порносайт мира PornHub опубликовал статистику использования своей платформы за 2018 год. Согласно данным сервиса, Украина впервые вошла в Топ-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика Pornhub. Украина поднялась сразу на 11 позиций, оказавшись на 16 месте в рейтинге.

Украина оказалась также в лидерах по времени, которые пользователи проводят на сайте. Средняя продолжительность пребывания украинцев на Pornhub составила 10 минут и 26 секунд, что вывело Украину на 4 место по этому показателю.