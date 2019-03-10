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Стало известно, какие видео ищут украинки на PornHub

05:31, 10 марта 2019
Общество
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PornHub опубликовал статистику "женского" трафика на сайте / pornhub.com/insights

Об этом свидетельствуют результаты исследования портала PornHub, проведенного по заказу издания Mashable к Международному женскому дню 8 марта.

Также популярностью среди украинок пользуются такие запросы, как фистинг и хентай.

Хентай также оказался самым популярным жанром порно у жительниц Беларуси, Казахстана и России.

pornhub.com/insights

В целом по миру самой популярной категорией порно у женщин является лесбийское видео.

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Согласно прошлогоднему исследованию PornHub, порно с лесбиянками на 151 процент популярнее среди женщин, чем среди мужчин.

В этом году оно оказалось самым любимым жанром у пользовательниц из Северной Америки, Австралии, и большинства стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в числе предпочтений жительниц США - межрасовое порно. Бразильянки чаще других женщин искали видео с трансгендерами, мексиканки - стриптиз.

Стоит также добавить, что Украина вошла в ТОП-20 стран, которые обеспечивают 71% женского трафика Pornhub.

pornhub.com/insights

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший порносайт мира PornHub опубликовал статистику использования своей платформы за 2018 год. Согласно данным сервиса, Украина впервые вошла в Топ-20 стран, которые обеспечивают 80% трафика Pornhub. Украина поднялась сразу на 11 позиций, оказавшись на 16 месте в рейтинге. 

Украина оказалась также в лидерах по времени, которые пользователи проводят на сайте. Средняя продолжительность пребывания украинцев на Pornhub составила 10 минут и 26 секунд, что вывело Украину на 4 место по этому показателю.

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Теги: #PornHub#порно#8 марта#женщины#трафик PornHub