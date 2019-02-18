"Пошли на х*й": Шнуров высмеял российский менталитет в матерном стихе

Шнуров назвал главной отличительной чертой русских назвал водку, рукоприкладство и сквернословие.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров вдохновился историей с избиением актером Маратом Башаровым своей супруги и написал стихи о российском менталитете и насилии над женщинами.

Стихи Шнуров опубликовал в своем Instagram.

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Музыкант отметил, что россияне чтут традиции, перенимают опыт предков и недалеко от них ушли, а главной отличительной чертой русских он назвал водку, рукоприкладство и сквернословие.

Широко живут здесь люди,

Жен дубасят, водку пьют,

И тем самым, без прелюдий,

Местный создают уют.

Наш родной, неповторимый,

Третий, по подсчетам, Рим.

Здрасьте, — тут не говорим мы,

Пошли на х*й, – говорим.

Шнуров добавил, что каждый в своей жизни видел подобные примеры и старается не совершать таких ошибок, но к Башарову это не относится, потому что «с артиста какой спрос, он народный, вот и все».

Отметим, что жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова 16 февраля сообщила, что решила подать на развод после полутора лет брака, так как муж ее бьет. В декабре 2018-го он сломал ей нос, до этого также неоднократно избивал. Бывшая жена актера Екатерина Архарова также обвиняла его в насилии, но в суд не обращалась.

Как сообщал УНИАН, ранее Шнуров написал стихотворение о Дне Святого Валентина.