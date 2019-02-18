В России женщина вызвала пожарных тушить «пожар души»

Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности.

Женщина из российской Уфы вызвала пожарных для того, чтобы они потушили ее горящую душу.

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Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». По имеющимся данным, изначально женщина сообщила о возгорании в ее доме, однако прибывшим на место пожарным она пожаловалась на «пожар души».

«Душа. У меня душа горит, а вы – непонятые», — заявила женщина.

Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. При этом отмечается, что подобные поступки за местной жительницей были замечены уже не раз.