В России женщина вызвала пожарных тушить «пожар души»
04:14, 18 февраля 2019Русский міръ
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Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности.
REUTERS
Женщина из российской Уфы вызвала пожарных для того, чтобы они потушили ее горящую душу.
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Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан». По имеющимся данным, изначально женщина сообщила о возгорании в ее доме, однако прибывшим на место пожарным она пожаловалась на «пожар души».
«Душа. У меня душа горит, а вы – непонятые», — заявила женщина.
Как отмечается, диспетчер зафиксировал ложный вызов, в настоящее время решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. При этом отмечается, что подобные поступки за местной жительницей были замечены уже не раз.
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