В России младенца насмерть загрызли домашние собаки
11:24, 15 февраля 2019Русский міръ
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В ведомстве добавили, что девочка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, и на следующий день она скончалась.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело / Фото из открытых источников
Две домашние собаки насмерть загрызли месячного младенца в частном жилом доме в Томске.
Как сообщают РосСМИ, мать ребенка ненадолго вышла во двор, оставив его без присмотра. В доме остались немецкая овчарка и ротвейлер.
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«Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных», - уточнили в СК РФ.
В ведомстве добавили, что девочка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, и на следующий день она скончалась.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности».
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