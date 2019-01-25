В России умственно отсталый девятиклассник расстрелял школу из ружья

Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки, его маму и папу лишили родительских прав.

Ученик девятого класса Павел К. в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья.

Об этом «360» сообщили очевидцы.

Отмечается, что ученик открыл огонь по окнам школы и припаркованным возле здания автомобилям, в саму школу зайти ему не удалось.

В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

«Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу», — сказал представитель школьной администрации.

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Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка задержали. Сейчас на месте работает полиция.

Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Якобы девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал. Позже учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, и все это «придумали школьники».

Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки. Его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также его две сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".