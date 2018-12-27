Россиянка четверть века прожила с советским паспортом, а теперь не может получить паспорт РФ

В прокуратуре Забайкальского края РФ отметили, что данный случай не уникален.

60-летняя жительница российского города Чита 26 лет жила с паспортом СССР, а когда решила поменять паспорт на россиский, местное отделение миграции ей отказало.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края, более четверти века женщина не видела необходимости в замене документа, но теперь решилась на это в связи с предполагаемым выходом на пенсию.

"После установления личности гражданки миграционный орган ей ответил, что документально подтвердить наличие гражданства Российской Федерации по состоянию на 06.02.1992 не представляет возможным, так как по имеющимся учетам женщина на эту дату не была зарегистрирована по месту жительства, в связи с чем паспорт гражданина Российской Федерации ей выдать не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Женщина обратилась в прокуратуру. В целях защиты прав заявителя прокуроры обратились в суд - он должен подтвердить факт проживания женщины на территории России по состоянию на 06.02.1992

Отмечается, что данный случай не уникален. Ежегодно только прокуратурой Черновского района г. Читы в суд предъявляется 5-6 подобных заявлений для подтверждения последними гражданства Российской Федерации и получения паспортов.

Ранее сообщалось, что в России количество людей, которые жалеют, что СССР распался, выросло до самого высокого уровня с 2005 года.