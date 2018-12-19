В России ностальгия по СССР выросла до максимума за 13 лет из-за экономических бед

Обострение экономических проблем заставляет россиян с трепетом вспоминать советскую систему социального обеспечения.

В России количество людей, которые жалеют, что СССР распался, выросло до самого высокого уровня с 2005 года.

Как свидетельствует исследование «Левада-Центра», из-за экономических проблем своей страны россияне с ностальгией вспоминают о социальном обеспечении в советские времена, пишет Reuters.

Президент Владимир Путин как-то сказал, что распад Советского Союза в 1991 году стал «крупнейшей катастрофой 20-го века». А много россиян уже достаточно давно считают, что именно распад коммунистической империи уничтожил почтенный статус Москвы на международной арене. Российская ностальгия за советским прошлым постоянно росла с 2012 года, когда Путин вновь стал президентом.

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Новый опрос «Левада-Центра» выявил, что 66% россиян сожалеют, что СССР развалился. Это самый высокий уровень с 2005 года, когда об этом говорили 65% опрошенных, а Путин занял пост президента во второй раз. Потом эти сантименты начали сокращаться. И в 2012 году желающих вернуться в коммунистическое прошлое в России было 49%. Впрочем, теперь ностальгия снова вернулась.

Социолог "Левада-Центра" Карина Пипия пояснила, что раньше такие настроения были обусловлены потерей международного престижа России, а также проблемами с национальной идентичностью. Но теперь все изменилось.

«Сегодня ностальгия определяется больше экономическими факторами и соображениями, что прежде было больше социальной справедливости, правительство работало для народа, и оно больше заботилос о гражданах», - пояснила она.

Издание поясняет, что простые россияне столкнулись с большим сокращением доходов из-за слабого рубля и инфляции с 2014 года. Тогда российская экономика начала переживать рецессию из-за обвала цен на нефть и санкций, которые Запад ввел против РФ за военное вторжение в Украину.