«Писал какие-то непонятные книги»: глава штаба Балтийского флота РФ призвал моряков выступить против Канта (видео)

Тем временем, неизвестные облили краской памятник Канту и повредили могилу философа у калининградского кафедрального собора.

Начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин призвал военнослужащих, а также их жён и родственников, принять участие в интернет-голосовании по выбору нового названия аэропорта в Калининграде, выступив против присвоения ему имени немецкого философа XVIII века Иммануила Канта.

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Как сообщает «Радио Свобода», вице-адмирал призвал "принять это как не только личную просьбу", но и как "обращение военного совета флота и руководства".

Видео, на котором Мухаметшин выступает перед строем моряков, было сделано до окончания дня голосования, то есть до 1 декабря, но по сети оно разошлось только сейчас. В пресс-службе Балтийского флота выступление своего командующего не комментируют.

В своем выступлении перед военнослужащими Мухаметшин назвал немецкого философа "небезызвестным каким-то там Иммануилом Кантом", "предателем родины, который унижался и ползал на коленях, чтобы ему дали кафедру в университете". Он также дал оценку философскому наследию мыслителя, заявив, что "Кант писал какие-то непонятные книги", которые никто из моряков "не читал и никогда читать не будет".

"Негоже аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, носить имя чужестранца", – заключил Мухаметшин.

Отмечается, что ранее "принять меры против Канта" призвал депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Бариев (по его мнению, присвоение этого имени аэропорту оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны). Тем временем, неизвестные облили краской памятник Канту и разбросали листовки, в которых призвали студентов местного университета "отречься православным крестом от вражьего имени", "срывать таблички" и "вымарывать чуждое имя из своих документов".

Кроме того, была повреждена могила философа у калининградского кафедрального собора.

Иммануил Кант (1724-1804) считается родоначальником немецкой классической философии. Он родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде, когда город находился в составе Пруссии. Во время Семилетней войны Кант принимал российское подданство.

Имя Канта с большим отрывом лидировало в интернет-голосовании за переименование калининградского аэропорта Храброво в рамках конкурса названий для российских аэропортов "Великие имена России". Лишь после общественного резонанса и вмешательства чиновников на первое место вышло имя императрицы Елизаветы Петровны, обогнавшее имя Канта на 10 тысяч голосов.

Калининград (до 4 июля 1946 года — Кёнигсберг) вместе с северной частью немецкой провинции Восточная Пруссия вошел в состав России по решению Потсдамской конференции 1945 года.