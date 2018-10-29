Подросток прилетел из США в Москву и попытался покончить с собой из-за увиденного там

Сейчас парень находится в больнице и считает дни до конца своих каникул в Москве.

В Москве подросток пытался покончить с собой после возвращения из США из-за увиденного в российской столице.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Первый, кто не заметил, как похорошела Москва при Собянине», – иронично отмечается в сообщении.

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Влад – студент американского частного колледжа – приехал на каникулы к родителям в российскую столицу. Однако через пару часов его одолела «экзистенциальная тоска».

«Парень испугался, что его не выпустят обратно в США, заставят работать менеджером в "Евросети" и отключат горячую воду. У него начались панические атаки. Взволнованные родители сразу потащили его к психиатру. При виде отечественной поликлиники Владику стало только хуже. От отчаяния он пытался повеситься на детской площадке. К счастью, его успели спасти», – говорится в сообщении.

Сейчас парень находится в больнице и считает дни до конца своих каникул в Москве.

«Это ещё Владик не видел Брянск», – подчеркивает Mash.