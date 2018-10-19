Новосибирская пенсионерка подарила министру мыло и веревку в благодарность за повышение пенсии (фото, видео)

Пенсионерка купила их на сумму прибавки к прожиточному минимуму.

Пенсионерка из Новосибирска и член организации «Гражданский патруль» передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову набор с верёвкой и мылом. Так она отреагировала на новость о том, что областные власти планируют повысить прожиточный минимум пенсионеров на 89 рублей.

Пенсионерка купила в гипермаркете «Лента» «подарочный набор» на сумму прибавки: спички, верёвку, мыло и соль. Затем она пришла в Министерство социального развития Новосибирской области и передала товары сотруднику на проходной. Напрямую пускать её к министру отказались.

Читайте такжеВ России депутат потребовал на парковке место для своего коня

"Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения", - рассказала женщина у входа в здание министерства социального развития региона.

15 октября правительство Новосибирска одобрило законопроект о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год сразу в двух чтениях. Повышение суммы на 89 рублей было предложено министром Ярославом Фроловым. По его инициативе в 2019 году прожиточный минимум пенсионера составит 8814 рублей, что почти на 1 процент больше суммы, получаемой пенсионерами в этом году — 8725 рублей.

«Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — пояснил Фролов.