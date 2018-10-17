Минского священника уволили за критику патриарха Кирилла в соцсетях

Отец раскритиковал патриарха за то, что тот не уделил никакого внимания прихожанам, ждавшим его у собора.

Священника Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александра Шрамко лишили права служить за критический пост о главе РПЦ патриархе Кирилле в Facebook.

Как сообщает белорусское издание TUT.by, в субботу Шрамко вместе с другими священниками встречал патриарха Кирилла у Свято-Духова кафедрального собора.

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«Мы стояли, ходили, ждали, и я по блогерской привычке в твиттерском стиле фотографировал моменты, которые показались мне забавными, и комментировал. Фотографировал охрану, которая везде ходит. Фотографировал машину патриарха, которая подъехала прямо ко входу. Сделал запись в ироническом духе. Потом на службе я фотографировал, как стоят охранники спиной друг к другу, рядом с патриархом, держат оборону», – рассказал священник.

В своем посте отец раскритиковал патриарха за то, что не уделил никакого внимания прихожанам, которые ждали его у собора.

В воскресенье, 14 октября, Александра Шрамко пригласили вместе с другими священниками освящать Всехсвятский храм, но на службе начались проблемы.

«Я облачился, спросил еще, служу ли, потому что не все священники служат, некоторые просто стоят в храме. Сказали, что служу. Потом началось что-то непонятное: охранники патриарха сказали, что я фотографировал патриарха, уронил его престиж, все это ему не нравится. Ну и все. Сначала просто попросили больше не фотографировать, чтобы не было проблем. Я согласился. Потом сказали, что меня зовет владыка, митрополит Павел. А он уже сказал: разоблачайтесь, вы запрещены к служению с сегодняшнего дня», – рассказал священник.

Как сообщает «Радио Свобода» 16 октября Шрамко пригласили в Минское епархиальное управление, где выдали бумагу о том, что он официально уволен с должности священника.

Причина увольнения – «нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть».

Отца лишили права служить, носить иерейский крест и преподавать благословение.

Напомним, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.