«Поделили в Минске благодать»: Шнуров написал грубый стих о разрыве РПЦ с Константинополем
Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на решение Русской православной церкви прекратить отношения со Вселенским патриархатом, написав нецензурное стихотворение.
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Свой стих с критикой решения РПЦ Шнуров опубликовал в Instagram:
Не бухаю третий день уже!
То поклоны бью, то помолюсь
Бог, услышь! Я твой же протеже!
Православные ребята, христиане
Поделили в Минске благодать.
Но не выйдет море, гром не грянет
И других последствий не видать.
Может где-то ё***тся ракета
Или загорится дом жилой,
Нам ведь, братцы, не в новинку это,
Тем кто в семьдесят уже не пожилой.
Тю, у них опять случилась схизма,
Обух цел, но лупит та же плеть.
Боже, дай нам больше пох**зма,
Чтобы всю х**ню преодолеть.
Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь. Не бухаю третий день уже! То поклоны бью, то помолюсь Бог, услышь! Я твой же протеже! Православные ребята, христиане Поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет И других последствий не видать. Может где-то ёбнется ракета Или загорится дом жилой, Нам ведь, братцы, не в новинку это, Тем кто в семьдесят уже не пожилой. Тю, у них опять случилась схизма, Обух цел, но лупит та же плеть. Боже, дай нам больше похуизма, Чтобы всю хуйню преодолеть.
Напомним, Сергея Шнурова включили в базу данных украинского центра "Миротворец" за гастроли в оккупированном Крыму в августе 2016 года.
15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.
В РПЦ заявили о «посягательстве Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ» в связи с продолжением процедуры предоставления втокефалии церкви Украины.