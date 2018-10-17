«Поделили в Минске благодать»: Шнуров написал грубый стих о разрыве РПЦ с Константинополем

РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом из-за его решений по украинской автокефалии.

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на решение Русской православной церкви прекратить отношения со Вселенским патриархатом, написав нецензурное стихотворение.

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Свой стих с критикой решения РПЦ Шнуров опубликовал в Instagram:

Не бухаю третий день уже!

То поклоны бью, то помолюсь

Бог, услышь! Я твой же протеже!

Православные ребята, христиане

Поделили в Минске благодать.

Но не выйдет море, гром не грянет

И других последствий не видать.

Может где-то ё***тся ракета

Или загорится дом жилой,

Нам ведь, братцы, не в новинку это,

Тем кто в семьдесят уже не пожилой.

Тю, у них опять случилась схизма,

Обух цел, но лупит та же плеть.

Боже, дай нам больше пох**зма,

Чтобы всю х**ню преодолеть.

Напомним, Сергея Шнурова включили в базу данных украинского центра "Миротворец" за гастроли в оккупированном Крыму в августе 2016 года.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.

В РПЦ заявили о «посягательстве Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ» в связи с продолжением процедуры предоставления втокефалии церкви Украины.