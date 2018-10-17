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«Поделили в Минске благодать»: Шнуров написал грубый стих о разрыве РПЦ с Константинополем

08:31, 17 октября 2018
Мир
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Шнуров отреагировал на новую церковную схизму матерными стихами / Instagram - shnurovs

Скандальный российский музыкант Сергей Шнуров отреагировал на решение Русской православной церкви прекратить отношения со Вселенским патриархатом, написав нецензурное стихотворение.

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Свой стих с критикой решения РПЦ Шнуров опубликовал в Instagram:

Не бухаю третий день уже! 

То поклоны бью, то помолюсь 

Бог, услышь! Я твой же протеже! 

Православные ребята, христиане 

Поделили в Минске благодать. 

Но не выйдет море, гром не грянет 

И других последствий не видать. 

Может где-то ё***тся ракета 

Или загорится дом жилой, 

Нам ведь, братцы, не в новинку это, 

Тем кто в семьдесят уже не пожилой. 

Тю, у них опять случилась схизма, 

Обух цел, но лупит та же плеть. 

Боже, дай нам больше пох**зма, 

Чтобы всю х**ню преодолеть.

Сам себя не узнаю. Ты видишь, Люсь. Не бухаю третий день уже! То поклоны бью, то помолюсь Бог, услышь! Я твой же протеже! Православные ребята, христиане Поделили в Минске благодать. Но не выйдет море, гром не грянет И других последствий не видать. Может где-то ёбнется ракета Или загорится дом жилой, Нам ведь, братцы, не в новинку это, Тем кто в семьдесят уже не пожилой. Тю, у них опять случилась схизма, Обух цел, но лупит та же плеть. Боже, дай нам больше похуизма, Чтобы всю хуйню преодолеть.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Напомним, Сергея Шнурова включили в базу данных украинского центра "Миротворец" за гастроли в оккупированном Крыму в августе 2016 года.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске.

В РПЦ заявили о «посягательстве Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ» в связи с продолжением процедуры предоставления втокефалии церкви Украины. 

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Теги: #РПЦ#Шнуров#Единая поместная церковь в Украине