В России маленькую женскую грудь приравняли к "физическому недостатку"

Федеральная антимонопольная служба России пока что не смогла объяснить критерии, на основании которых они пришли к своему выводу.

Федеральная антимонопольная служба России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов одной из местных компаний.

В своем решении российские эксперты назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком, пишет Русская служба Би-Би-Си.

В ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, измеряющей себе сантиметровой лентой грудь, и подписью "У нас маленькие цены и много комплексов".

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На другой рекламной фотографии этой компании женщина стояла спиной, сняв рубашку. Подпись к фото гласила: "Дешевле, чем снять!".

Жалобщики посчитали рекламу сексистской, заявив, что она оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.

Экспертный совет российского ведомства согласился с заявителем. Он указал, что такая реклама содержит "оскорбительный образ в отношении женского пола". Такой вывод они сделали, отметив, что реклама указывает на "физические недостатки у женщин (маленькая грудь)".

На просьбу Би-би-си пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС пока не ответило.

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