Сигал будет заниматься для МИД РФ пропагандой «наследия Русской Америки»

В российском дипведомстве подчеркнули, что актер будет работать бесплатно.

Известный американский актер Стивен Сигал, назначенный спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США, будет заниматься, среди прочего, вопросами сохранения «связанных с Россией памятных мест в США», а также популяризацией «наследия Русской Америки».

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Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ относительно назначения Сигала на должность. Подчеркивается, что актер будет работать на общественных началах, и его деятельность не предусматривает материального вознаграждения.

В российском МИД предполагают, что Сигал будет, в частности, содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего гуманитарного сотрудничества.

«Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран», – говорится в комментарии российского дипведомства.

Стивен Сигал, получивший известность как звезда боевиков в 80-90 годах прошлого века, получил гражданство РФ в 2016 году. Как сообщал УНИАН, Сигал является другом российского президента Владимира Путина.

4 августа стало известно, что актера назначили на должность в МИД РФ.