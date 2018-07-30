Без решения суда: в Сети детально рассказали, как "Вконтакте" помогает сажать своих пользователей

«ВКонтакте», вопреки закону РФ, предоставляет информацию на любые письма с запросами.

Запрещенная в Украине социальная сеть «ВКонтакте» помогает сажать своих пользователей.

Как говорится в сообщении российского Telegram-канала «Ты сядешь за лайк», согласно законодательству РФ, для передачи дела в суд, органам необходимо доказать, что страница в соцсети принадлежит конкретному человеку.

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Чтобы доказать эту связь, силовые органы делают запросы администрации ВКонтакте на предоставление IP-адресов захода (или других действий) и номера телефона, к которому привязана страница. А у операторов связи просят предоставить информацию о том, кому принадлежит номер телефона, к которому привязана страница, а также – кто заходил с IP на страницу в указанное в ответе от «ВКонтакте» время.

«Ответы на эти запросы являются доказательством того, что страница принадлежит конкретному человеку. По закону, ресурсы обязаны отвечать на такие запросы только по решению суда. Но у ВКонтакте есть специальный почтовый ящик, куда сотрудники любых органов отправляют сканы или даже фотографии запросов, а иногда даже просто текстовые запросы с абсолютно случайных почтовых адресов. Как вы думаете, что должна сделать законопослушная социальная сеть в ответ на такой запрос? — Правильно, проигнорировать эту филькину грамоту и запросить решение суда. Но ВКонтакте — не просто законопослушная социальная сеть, а очень законопослушная, она дружит с государственными органами», – отмечается в сообщении.

Таким образом «ВКонтакте», вопреки закону, предоставляет информацию на любые письма с запросами.

«Страшно представить, сколько там фейковых запросов от мамкиных доносчиков. Да-да, вы правильно поняли — ВКонтакте помогает сажать своих пользователей», – отмечают в сообществе.