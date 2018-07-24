Жителя Луцка, который сбежал из Украины, заочно приговорили к 6 годам тюрьмы за посты в "ВКонтакте"

22-летнему автору пророссийских постов инкриминировали две статьи: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Александра Гережуна, 22-летнего жителя Луцка, приговорили заочно к 6 годам лишения свободы за "пророссийские" посты в соцсети "Вконтакте".

Об этом 23 июля сообщил Луцкий горрайонный суд Волынской области, не называя имени мужа, передает Украинская правда.

"В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и развязывание военного конфликта", – говорится в сообщении.

Мужчина, как утверждают в суде, скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Сам приговор в реестре еще не обнародован. Конкретных примеров публикаций, за которые осудили волынянина, суд не приводит.

Пресс-секретарь суда Ольга Пилипюк подтвердила "Украинской правде", что речь идет об Александре Гережуна – мужчины 1996 года рождения, объявленного в розыск два года назад, в 2016.

В материалах дела по его обвинению говорится, что Гережун в 2015 году уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся. СБУ считает, что он может находиться в России или, как говорит пресс-секретарь суда, на оккупированной территории.

По версии следствия, в 2013 году муж переименовал свою страницу в соцсети "из соображений конспирации, с целью затруднения его идентификации правоохранительными органами".

Дело против Гережуна открыли в 2015 году, объявили подозрение в 2016. Мужчине инкриминировали две статьи: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Однако в опубликованных решениях суда отсутствуют конкретные цитаты из его постов.

В конце 2017 года суд предоставил разрешение на задержание мужа и на заочное расследование его дела, а в начале 2018 года – позволил также судить Гережуна заочно, потому что тот не являлся по повесткам.