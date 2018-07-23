Власти РФ собираются отслеживать негативные посты россиян в соцсетях - СМИ

В Кремле запуск системы мониторинга объясняют необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство и "информационные поводы" в соцсетях.

Кремль инициировал использование программы "Инцидент менеджмент", разработанной российской компанией "Медиалогия" и предназначенной для отслеживания жалоб населения в пяти социальных сетях.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ. В компании поставку программы в регионы подтвердили.

В Кремле запуск системы мониторинга объясняют необходимостью "отслеживания реакции региональных властей" на недовольство и "информационные поводы" в Facebook, Twitter, Instagram, "В контакте" и "Одноклассники". Пробное использование программы уже начато в двух российских регионах. К 2019 году ее действие должно распространиться на всю страну.

Читайте такжеВ России возбудили дело об экстремизме против врача, поставившего «класс» в «Одноклассниках»

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о "браузерной системе", при этом "на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах". Мониторинг идет по ключевым словам. Его результаты получает региональный администратор.

При этом посты по одной теме в разных соцсетях объединяются в один блок, за которым закрепляется название "инцидент". По всем отработанным и необработанным "инцидентам" ведется статистика. В режиме реального времени ее могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента.

Источник, близкий к Кремлю, назвал "акцент на соцсети" инициативой первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Торопецкий районный суд Тверской области России приговорил к двум годам условно 51-летнего электрика, которого обвинили в экстремизме из-за поста против президента Владимира Путина во «ВКонтакте».