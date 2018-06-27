Даже не из навоза: российский фермер построил копию Крымского моста (фото)
18:04, 27 июня 2018Русский міръ
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К копии Крымского моста прикрепили табличку "Крым наш".
Фермер построил 40-метровый Крымский мост из камыша / фото kerch.fm
Ставропольский фермер Роман Пономарев воссоздал из сосны и камыша фетиш оккупантов - Крымский мост.
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Над изготовлением конструкции длинной 40 м мужчина и его подчиненные работали 5 дней, передает Керчь.ФМ.
"Изготовление арт-объекта заняло пять суток. Саму конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней ходить и ездить не будут", - говорит фермер.
Как сообщалось, "навозный" скульптор из Якутии изваял фигуру елки к Новому году — она получилась высотой более 2-х метров.
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